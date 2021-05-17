Ümit Özdağ'dan Millet İttifakı'na sert sözler /17.05.2021

Son dakika haberine göre Geçtiğimiz aylarda İYİ Partiden istifa ederek yeni bir parti kuracağını açıklayan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için HDPlilere bakanlık vadedilebilir diyen CHPli Dursun Çiçeki sert sözlerle hedef aldı. Ümit Özdağ, muhalefetin çaresizlik içinde olduğunu vurgulayarak, Bu bir siyasal zaaf, tükenmişlik ve teslimiyettir. HDP ve PKKya teslimiyettir. Bunu vatansever CHP, İYİ Parti seçmeni kabul edecek mi? Hiç zannetmiyorum. ifadelerini kullandı. Özdağ, Abdullah Gülün cumhubaşkanı adaylığı için kulis yapan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacanı da korkaklıkla suçladı.