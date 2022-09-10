Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlunun sunumuyla ekranlara gelen Atvnin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İstere katılan ünlü şarkıcı Pınar Aylin, 30 bin TLlik soruyu geçerek barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 100 bin TLlik soruda takıldı. Milyonerde yarışmacıya yöneltilen Susam Sokağında hangi kuklayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini artımak için 1986da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürmüştür? sorusunda yarışmacı, kalan joker hakkını kullanmayarak elendi. İşte Milyonerde çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…