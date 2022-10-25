Radyo ve televizyon sunucusu Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran oğlu Ümit Kıvanç, Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek. dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıvanç için paylaştığı taziye mesajında, Radyo ve televizyon tarihimizin büyük ismi Halit Kıvanç’ı kaybettik... Nezaketi, güleryüzü ve bilgisiyle yaptığı işe değer katan bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. dedi.