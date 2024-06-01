A Haber’de 31 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan AKLIN YOLU programında; 3 aşamalı teklifin detayları neler? Fırattan Nile İsrailin işgal projesi, Uzak Doğunun yakın savaşı ne olacak? Tayvanın işgal planı: 1 saat sürecek, Çin 1 saatte Tayvan işgal edebilir mi? Çin 120 saniye nereleri vurabilir?, Amerika mı güçlü, Çin mi? ABDmi Çini, Çin mi ABDyi kuşattı? Çin Tayvana saldırırsa ABD ne yapar? Çin işi gerilimden dünya savaşına mı? Tayvan yeni Ukrayna mı olacak? Avrupa Rusyayı vurmaya mı hazırlanıyor? NATO-Rusya savaşı resmen başlıyor mu? FETÖ elebaşı Gülen öldü mü, kaçırıldı mı? sorularına yanıt arandı.