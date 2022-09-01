Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sivasa giden CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve beraberindeki heyet, esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş ile tartışma yaşadı. Vatandaşın CHPli vekile Atatürkün partisini ne hale getirdiniz? Ülkeyi ayrıştırmayın tepkisine CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kim ayrıştırıyor bu milleti şu an? Tayyipten başka ayrıştıran var mı? diyerek yanıt verdi. CHPli vekilin bu sözlerine vatandaş, Tayyipin tırnağı olamazsın, onu bırak sen, kendine gel. Demirtaşı burada CHP otobüsünün üzerinde konuşturdunuz. Madımakı yakanlarla kol kola geziyorsunuz cevabı verince tansiyon yükseldi.