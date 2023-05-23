Türkiye tarihi seçimlerinden birine doğru yol alırken ilk turda HDP ve PKKda hayal kırıklığı yaratan Kemal Kılıçdaroğluna yönelik Kandilden destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Ancak diğer yandan da Kılıçdaroğlunun seçimleri kazanması durumuna yönelik HDPden yeni bir çıkış geldi. HDPli Sırrı Süreyya Önder, Kılıçdaroğlunun seçimi kazanması durumunda kendilerine taahhüt ettiği sözleri hatırlatırken Verdiği sözleri tutmak zorunda ifadelerini kullandı. Böylelikle Önder yaptığı açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlunun HDP ile hiçbir pazarlık yapmadık söylemini yalanladı. İşte detaylar...