Vladimir Putin öncesi Rusya nasıldı? /14.03.2022

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür Rusya Devlet Başkanı Putinin süreç içinde yaşadığı dönüşüme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Övür Putinin milliyetçileşme döneminin 2010 sonrasında gerçekleştiğini söylerken Putinin iktidarı öncesi Rusyanın perişan halde olduğunu vurguladı. Övür diğer yandan Batının bu müdahalesi olmasaydı, Ukrayna kendi mecrasında akıyor olmasaydı Ukrayna böyle bir şeye girişmezdi. ifadelerini kullandı.