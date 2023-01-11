Türkiyeye yönelik manipülatif haberleriyle sık sık gündeme gelen ABD merkezli Washington Post gazetesinde, ülkemizde gelecek yıl yapılacak seçimleri konu alan bir yazı yer aldı. 2023te dünyanın en önemli seçimi Türkiye’de olacak başlığıyla yayınlanan yazıda, Türkiyenin son dönemdeki atılımlarına vurgu yapıldı, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın uzun süre iktidarda kaldığı süre boyunca elde ettiği başarılar ele alındı. Muhalefetin adayının henüz belli olmadığına ve Kemal Kılıçdaroğlunun renksiz bir aday profili olduğuna dikkat çeken yazıda, Ekrem İmamoğlu güzellemesi yapılarak, Türkler oylarını kullanana kadar batılı liderler gergin durumda kalacak ifadeleri yer aldı. Konuya ilişkin A Haberde değerlendirmelerde bulunan Stratejist Prof. Dr. Uğur Özgöker, Orta Doğuda ikinci bir İsrail kurmak istiyorlar. 2023te bir şekilde Erdoğanı devirirsek Orta Doğuda yine dengeler değişecek diyorlar. Yes sir Evet efendim diyen bir Türkiye istiyorlar. ifadelerini kullandı.