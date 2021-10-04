Yalan, iftira, algı operasyonları... İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın skandalları rapor oldu | 320 milyon TL'yi nasıl batırdı? / 04.10.21

AHaber

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yalan, iftira ve algı operasyonları ile gündemdeki yerini korurken şimdi de milletin sırtına kambur oldu. AK Parti'nin hazırladığı haftalık analiz raporunda, Türkkan'ın neler yaptığı tek tek sıralandı. Türkkan, fabrika ve çiftlikleri için kamu bankalarından çektiği 320 milyon lirayı geri ödeyemedi. Türkkan hakkında icra takibi başlatılacağı öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Türkkan'ın yaptıklarına sessiz kalması ise eleştiri oklarının hedefi oldu. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Rabia Sezer Katırcıoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Katırcıoğlu, "Hukuki süreç başlatılmıştır. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan paranın hesabını soruyoruz." ifadelerini kullandı.