CHP tarafından fonlanan Tele 1in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bugün katıldığı canlı yayında, 2023 adaylığını için açık kapı bırakan ve Kemal Kılıçdaroğlunun önünü net şekilde açmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunu sert sözlerle hedef aldı. İmamoğlunun Her CHPlinin adayı Kılıçdaroğludur sözlerinin devamında ama ifadesini kullanmasına yüklenen Yanardağ, Yuvarlak şekilde konuşmadan, açık ve net biçimde aday olmadıklarını aday olmayacaklarını 6’lı masadan teklif gelse de bunu teklif etmeyeceklerini söylemeleri gerekiyor. Ben 6’lı masa ve muhalefetin gücünü kıran tablonun bu olduğunu düşüyorum. dedi.