Türkiye için tarihinin en önemli seçimlerinden biri geride kalırken Başkan Erdoğan aldığı 49,5lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğluna 2,5 milyon civarında oyla fark attı. Yüzde 50 barajı nedeniyle ikinci tura kalan seçim için TELE 1 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan ve CHPye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ Kemal Kılıçdaroğluna yüklendi. Yanardağ yaşananları aymazlık olarak olarak tanımlarken CHP Genel Merkezinde açık olan televizyonların ekranlarında Recep Tayyip Erdoğanın ilk turda kazandığı görülüyordu ifadelerini kullandı. İşte detaylar...