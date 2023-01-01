Diyarbakırda sınır birliklerini denetleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AWACS uçağında A Haber ekibinden Haktan Uysala önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistana tarihi mesajlar veren Bakan Akar, Biz komşumuz Yunanistana barış, dostluk, uluslararası hukuk diyoruz. Amacımız adil bir şekilde Ege ve Akdenizde varlıkların paylaşılmasıdır. dedi. Sesinin dozunu bir üst seviyeye çıkaran Akar, bölgede tansiyonu artıran Yunanistana Tarihten bir ders almazlarsa yanlış hesap Ankaradan döner sözleriyle gözdağı verdi.