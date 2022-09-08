CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, HDPlilerin oylarıyla kazanılan belediyelerde İYİ Partililere ihaleler verildiği iddiasına bulunmuştu. İYİ Parti, açıklamaların asılsız olduğunu öne sürüp, Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yarkadaş, bugün katıldığı canlı yayında, İYİ Partinin ihale ağını sayfa sayfa yayınladı. Yarkadaş, İYİ Partililer yapınca buna göz mü yumacağız? Ben ciddiye almadığım için cevap vermedim çünkü bana kimse haddimi bildiremez. diye konuştu. Yarkadaş, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğluna yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşarın, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesinden 107 milyon liralık ihale aldığıın açıkladı.