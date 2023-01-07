Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında, 6lı masadaki adaylık tartışmalarını alevlendirecek bir kulis bilgisini paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına karşı çıkan Meral Akşenerin geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş ile Ankarada görüştüğünü dile getiren Sayan, Yavaş’a ilk sorduğu soru; Sizi cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyorum olur musunuz? olmuş. Soru karşısında Yavaş yüzünü başka bir yöne çevirmiş ve başka bir tarafla konuşmuş, dönünce de soruya da cevap vermemiş ifadelerini kullandı. Sayan, Akşenerin söz konusu eyleminin arkasında yatanları da anlattı.