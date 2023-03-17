Meral Akşenerin 3 Martta Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına karşı çıkarak dağıttığı masa, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun şartıyla yeniden bir araya gelmişti. Yavaş katıldığı canlı yayında, 7 yardımcılı formülden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek genel başkanlar yardımcı olmasın çıkışında bulundu. Yavaş açıklamasında, Biraz daha vaktimiz olsa şunu önerecektik; Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sayın Ekrem İmamoğlu ile beni ilan edelim diğer genel başkanlar da milletvekili olsunlar ve partilerinin başında olsunlar ben hala onun doğru olduğuna inanıyorum. ifadelerini kullandı.