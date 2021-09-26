Yemek, ulaşım, konaklama! CHP'li Tunç Soyer'den yandaş vakıfa görülmemiş kıyak! / 26.09.21

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde "dernek, vakıf ve yandaş kayırma yok" propagandası yapan CHP, İzmir'de söylemlerinin tam tersi hareket ederek, Türkiye Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın CHP Emek Büroları işbirliğiyle düzenleyeceği çalıştayın her türlü masrafını karşılayacak. CHP'den üst düzey isimlerin de katılacağı çalıştayda, Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, 600 kişilik yemek, konuşmacıların ise ulaşım ve konaklama masraflarını üstlenecek.