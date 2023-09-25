TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle TBMMde bir araya geldi. Kurtulmuş Yeni bir anayasa yapmak Türkiyenin boynunun borcudur. Bunun için hiçbir önyargı olmaksızın çalışmaları güçlü şekilde başlatarak sonuç almayı hedefliyoruz mesajını verdi. Ayrıca Kurtulmuş, İsveçin ikiyüzlü tutumuna sert tepki göstererek Hem Türkiyenin onayıyla NATOya girmeyi bekleyeceksiniz hem ülkenizde teröre zemin hazırlayacaksınız. Bunların İsveç tarafından gözden geçirileceğini ümit ediyorum. dedi.