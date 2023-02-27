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Yeni büyük deprem riski var mı? Haritada anlattı /27.02.2023

Yeni büyük deprem riski var mı? Haritada anlattı /27.02.2023

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yeni büyük deprem riski var mı? Haritada anlattı /27.02.2023

A Haber 19:22
02

Profesör Doktor Süleyman Pampal uyardı: İstanbul depremi bana göre geliyor / 18.02.23

A Haber 06:23
03

Enkaz altında geçen 100 saat! 14 yaşındaki Burak Sürücü enkazdaki anlarını A Haber'e anlattı / 15.02.23

A Haber 01:59
04

SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde Malatya Öğretmenevi böyle yıkıldı /12.02.2023

A Haber 01:17
05

85 milyon tek yürek tek bilek! İşte yardım yapılabilecek banka hesapları / 07.02.23

A Haber 02:52
06

İzmir depremi sonrası vatandaşlar sokağa çıktı /27.02.2023

A Haber 02:04
07

İzmir'deki depremden ilk görüntüler! /27.02.2023

A Haber 01:27
08

Hatay'da fabrikada yangın /27.02.2023

A Haber 08:10
09

Aysever'den Akşener'e salvolar /27.02.2023

A Haber 00:48
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