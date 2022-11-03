Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-ATV ortak canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan göreve geldiklerinde sismik ve sondaj gemilerinin olmadığını, gemilerin Berat Albayrak’ın Enerji Bakanlığı döneminde alındığını söyleyerek, Sondaj gemileri modern teknoloji ile Karadeniz ve Akdenizde yapacağımız gibi farklı yerlere gidip doğalgazı çıkarıp ülkelere satma şansımız var şeklinde konuştu ve “Karadenizde yeni gaz müjdesi bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.