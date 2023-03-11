14 Mayısta yapılacak olan seçimlere artık az bir süre kalırken AK Partiden flaş bir adım geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım saat 18.00de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakanı ziyaret etti. Yapılan ziyarette Yeniden Refah Partisinin Cumhur İttifakına katılımı konuşulurken, Yıldırım görüşme sonrası yaptığı açıklamada Çok verimli bir görüşme oldu ifadesini kullandı. Yaşananları A Haber ekranlarında değerlendiren SETA Siyaset Araştırma Direktörü Nebi Miş, Saadet Partisinin CHPnin peşine takılarak bir siyaset izlediğini vurgularken, parti tabanında büyük bir rahatsızlık olduğunun altını çizdi. Yeniden Refah Partisinin bir gerçeklik ürettiğini ve taban oluşturduğunu söyleyen Miş, partinin oy oranına ilişkin de değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...