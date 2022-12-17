A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Kılıçdaroğlunun sürekli İmamoğlu belediye başkanı olarak devam edecek ifadelerini kullansa da Sayan durumun gerçek yüzünün böyle olmadığını belirtirken gündeme ilişkin flaş sözler kullandı. Kılıçdaroğlunun İmamoğlunu bir dahaki seçimlerde aday göstermeyeceğini söyleyen Sayan, Akşeneri de CHPyi bölmekle suçladı. İşte detaylar...