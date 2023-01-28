Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, İstikbalimizin teminatı bu gençlik 14 Mayısta bu sandıkları patlatacak. dedi. Denizlide olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erdoğan, Türkiye’nin şahlanışını kimse engelleyemez ifadelerine yer verdi. 6lı masayı oluşturan muhalefeti eleştiren Başkan Erdoğan, salonda açılan pankartı işaret ederek, “Şu kızımıza bakın ne güzel yazmış Paradan 6 sıfırı attık, masadan da atacağız diye, maşallah maşallah! Bunlar adaylık için yakında sandalye kapmaca da oynar. Rabbim gayretinizi ziyade etsin. Allah sizlerden razı olsun.” açıklamasını yaptı. Diğer yandan “Ekonomik adımlarımıza karşı ipe un serme politikanızdan vazgeçin” diyen Başkan Erdoğan, “Aziz milletimiz de oynanan oyunu görüyor ve 14 Mayısta bu emeryalist tetikçilere yeter demek için sabırsızlanıyor.” şeklinde konuştu.