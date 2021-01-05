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7/24 Dinle A Haber Sadık Albayrak'ın 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' kitabından Ayasofya Camii'nde namaz tasviri
Sadık Albayrak'ın 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' kitabından Ayasofya Camii'nde namaz tasviri

Sadık Albayrak'ın 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' kitabından Ayasofya Camii'nde namaz tasviri

150 Bölüm | 16:35:02

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sadık Albayrak'ın 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' kitabından Ayasofya Camii'nde namaz tasviri

A Haber 02:40
02

Hangi ürünlerde KDV kaldırılacak? KDV sistemi nasıl değiştirilecek? / 12.01.22

A Haber 04:18
03

Akşener’in gerçek yüzünü anlattı /05.01.2022

A Haber 01:26
04

Kazakistan'daki sokak olayları ile kimler ne yapmak istiyor? Küresel operasyonlar mı başladı? / 07.01.22

A Haber 03:48
05

Döviz kuru neden yükseldi? Dolar neden tekrar yükselişe geçti? Gıda fiyatlarında düşüş için tarih verdi! / 30.12.21

A Haber 01:55
06

Gıda ürünlerine yeni KDV düzenlemesi | KDV’nin yüzde 1’e çekilmesi planlanıyor! Gıda fiyatları nasıl düşecek? / 10.01.22

A Haber 01:36
07

İşte koronavirüs ve gribi birbirinden ayıran belirtiler... /04.01.2022

A Haber 01:59
08

Muhalefetin Semra Güzel sessizliği! Sert sözler: İçimizde terörle mücadeleyi engelleyen siyasi çevreler var / 11.01.22

A Haber 02:51
09

HDP’li Semra Güzel'in fezlekesi A Haber'de! Güzel'in üstünde PKK kamuflajı ve yanında AK-47 model silahlar var / 13.01.22

A Haber 02:31
10

Almanya’daki Türk taksiciler A Haber’e konuştu: Pandemi işleri etkiledi, zor geçiniyoruz / 08.01.22

A Haber 03:08

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