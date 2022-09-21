Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haberde canlı yayınında, CHPli Ünal Çeviközün Türkiyenin dış politikasına yönelik açıklamalarını eleştirdi. Çeviközün Türkiyenin Şangay İşbirliği Teşkilatına üyeliğinin çok büyük bir hata olacağını iddia etmesine tepki gösteren Ateş, Sizin kimin sözcüsü olduğunuza bağlı. Birisi çıksın bunu izah etsin. Kardeşim biz 60 yıldır Avrupanın kapısında beklemiyor muyuz? Parasını verdiğimiz uçakları vermiyorlar. Çıkın bunları konuşun önce dedi. Ateş sözlerinin devamında, CHPnin söylemlerinin Türkiyenin dış politikasına uygun olmadığını söyledi.