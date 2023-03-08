Yayın hayatına yaklaşık 1 hafta önce başlayan ve CHPye yakınlığı ile bilinen Sözcü Televizyonu peş peşe iddialarla gündeme gelirken alınan istifa kararları gündem oldu. Önce Meral Akşeneri savunduğu gerekçesiyle kanalın kurucularından olan Yılmaz Özdil görevinden alınırken sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kanala fon aktardığı iddiaları gündeme geldi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı Özdilin ayrılışına ilişkin Halk sizden partili gibi davranmanızı değil gazeteci gibi davranmanızı ister dedi. Sözcü TVye İmamoğlu tarafından fon sağlandığı iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Pazarcı Ateş olmayan yerden duman çıkmaz dedi. İşte detaylar...