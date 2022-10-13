Egede yaşanan gerilim ve Yunan provokasyonları sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü. Geçtiğimiz haftalarda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopulosun Meis Adası’na gidip Kaş’a bakarak, Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil... Bakalım ne olacak? sözlerine ilişkin olarak, Aferin... Son zamanlardaki provokatif tavırlarına bakınca yüzmeyi unuttular zannetmiştik. Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi yanıtını vermişti.