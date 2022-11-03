A Haber özel canlı yayınında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki konuları anlatırken hayatında büyük öneme sahip unutamadığı anısını paylaştı. Bir hatırama çok özeldi dersem diğerine haksızlık etmiş olurum. açıklamasını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik yıllarımın özlemi, Sultanahmet Meydanında Ayasofyanın önündeki mitinglerimiz olmuştur. Allahımıza hamdolsun Ayasofyayı açmak bize nasip oldu. Bunu unutmak mümkün değil. Ayasofya açıldı, zincirler kırıldı. Bu Avrupa yakasındaydı. Dikkat edin orada da başta Yunan çıldırdı. dedi.