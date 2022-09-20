Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’taki Birleşmiş Milletler BM Genel Kurulu’ndaki hitabı tarihi anlara sahne oldu. Dünyada yaşanan zulme bir kez daha yüksek perdeden “dur” diyen Başkan Erdoğan, Ege’de mültecilere ölümü reva gören Yunan zulmünü görmek istemeyenlere belgeleriyle sunum yaptı. Suriyelilerin dramına dikkat çeken ve gösterdiği fotoğraflarla geçen hafta yaşananlara tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdülvahap aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir.” dedi. Yaşananlara sırt çeviren ve 3 maymunu oynayan Batı’ya çağrı yağan Başkan Erdoğan, Yunana dur demenin vakti geldi şeklinde konuştu.