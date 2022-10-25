Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Yunanistanın 12 mil provokasyonun ardında yatan gerçekleri A Haberde anlattı. ABDnin Türkiyenin olası bir Suriye operasyonu nedeniyle bu denli Yunanistanda konuşlandığını belirten Karakuş, ABD’nin ana hedefi Türkiye, Suriye’de rahatsız edecek yerlere harekat icra ederse o zaman Yunanistan’ı kullanabilir. Dedeağaç’ta bulunmasının nedeni tampon bölge oluşturmak. diye konuştu. Atina yönetiminin mil provokasyonuna en büyük tepkiyi Rusyanın vereceğini söyleyen Karakuş, Rusya’dan korkuyor Yunanistan. Montrö’yü tam manasıyla uyguladığımız için ABD memnun değil ama Rusya memnun. dedi. Karakuş, ABDnin Kızılelmadan oldukça rahatsız olduğunu da sebepleriyle anlattı.