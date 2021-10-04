Yunanistan'a yanıt: Gereğini yaparız /04.10.2021

AHaber

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile yaptığı kritik görüşme sonrası yaptığı açıklamada Yunanistan'ın kural tanımaz davranışlarına sert sözlerle yüklendi. Bakan Çavuşoğlu, "Akdeniz'de son zamanlarda provakatif eylem ve adımlar var. Türkiye'yi dışlama çabaları var. Biz diplomasi ve hakça paylaşımdan yanayız. Kıbrıs Türklerini sonuna kadar savunuruz. Bu haklara halel getirecek bir adım olduğu zaman da gereğini yaparız." mesajını verdi.