Yunanistanın Türkiyeye yönelik provokasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Yunan basınında yer alan haberlere göre; Atina yönetimi, Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaçtaki ABD üssünü faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Gelişmelere ilişkin A Haberde değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı - Akademisyen Dr. Furkan Kaya, bölgedeki gerilimin perde arkasını anlattı. Yunanistanın ABD işgalinde olduğunu söyleyen Kaya, Türkiye’yi terbiye etmeye çalışıyorlar. Bizi Mavi Vatan haritasından silmeye çalışan politikayı yürütmeye çalışıyorlar diye konuştu. Batının Yunanistan Başbakanı Miçotakisi yeni bir Zelenskiy olarak kullandığının altını çizen Kaya, Neredeyse Çeşmeden denize giremeyecek hale getirmek istiyorlar bizi dedi.