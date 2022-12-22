Rusyanın saldırılarının ardından ilk kez yurt dışı ziyareti gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiyi taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DCde bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanına indi. Zelenskiy Beyaz Sarayda Biden tarafından karşılandı ve ikili arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. İki lider toplantı sonrası kameralar karşısına geçerken hedeflerinde Rusya vardı. Biden Rusyayı zorbalıkla suçlarken Ukraynayı korumaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Zelenskiy ise ABDye teşekkür ederken verilecek Patriot sistemiyle hava sahalarını güvence altına alacaklarını belirtti. İşte detaylar...