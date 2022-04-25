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7/24 Dinle A Haber Zincir marketler piyasayı nasıl etkiliyor? Nasıl önlemler alınmalı? / 25.04.22
Zincir marketler piyasayı nasıl etkiliyor? Nasıl önlemler alınmalı? / 25.04.22

Zincir marketler piyasayı nasıl etkiliyor? Nasıl önlemler alınmalı? / 25.04.22

A Haber

150 Bölüm | 12:34:19
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zincir marketler piyasayı nasıl etkiliyor? Nasıl önlemler alınmalı? / 25.04.22

A Haber 02:35
02

Konut fiyatlarında fahiş artış! İstanbul’da 1 yılda yüzde 250 artış / 21.04.22

A Haber 04:21
03

Kandil’in kilidi açıldı mı? Kara harekatı genişler mi? / 18.04.22

A Haber 02:25
04

Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın ne kadar oldu? Almak mı lazım satmak mı lazım? / 15.04.22

A Haber 01:36
05

Cezaevi servisine EYP’li saldırı: 1 şehit! Patlama ne anlama geliyor? / 20.04.22

A Haber 02:42
06

Almanya’da Türk çocuğa polis şiddeti! Emirhan ve babası dehşeti A Haber’de anlattı / 16.04.22

A Haber 01:45
07

Yazlık evlerin fiyatları cep yakıyor! Ege ve Akdeniz’de yüzde 300’ü aşan fiyat artışı... İstanbul’un yıldızı Şile / 19.04.22

A Haber 02:04
08

O iller deprem tehlikesi altında /09.04.2022

A Haber 03:18
09

Bayram tatili 9 gün olur mu? Özel sektörde çalışanlar dikkat! Yıllık izinden düşer mi? / 25.04.22

A Haber 01:43
10

Çilekte 9 farklı tarım zehri kalıntısı! Çilek en kirli gıda listesinde ilk sırada / 25.04.22

A Haber 01:45
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