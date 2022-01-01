Ahmed Arif

Duygu Pınarı Şarkı Sözleri
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Ay Karanlık
Maviye, maviye çalar gözlerin
Yangın mavisine
Rüzgarda asi, körsem
Senden gayrısına yoksam
Bozuksam
***
Can benim, düş benim
Ellere nesi?
Hadi gel
Ay karanlık
***
İtten aç
Yılandan çıplak
Vurgun ve bela
Gelip durmuşsam kapına
Var mı ki doymazlığım?
***
İlle de ille
Sevmelerim, sevmelerim gibisi?
Oturmuş yazıcılar
Fermanım yazar
***
N'olur gel
Ay karanlık
***
Dört yanım pu zulası
Dost yüzlü, dost gülücüklü
Cıgaramdan yanar
Alnım öperler
Suskun, hayın, çıyansı
***
Dört yanım puşt zulası
Dönerim dönerim çıkmaz
En leylim gecede ölesim tutmuş
Etme gel
Ay karanlık
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