Ahmed Arif

Türk Edebiyatı'nın çok sevilen ve yaygın üne kavuşmuş şairi Ahmed Arif, hayattayken sadece Hasretinden Prangalar Eskittim adlı kitabını yayımladı. İşte Ahmed Arif'in birbirinden etkileyici şiirlerini kendi sesinden dinleyebileceğin çalma listesi...