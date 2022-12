Ahmed Arif

Kara Çarpmış, Paramparça etmiş, Kara sütü, kara sevdayla seni... Ve kara memelerinde dişlerin asi, Karadır, upuzun yattığın gece, Felek, ah ettirir, boynun kıl-ince... Cihanlar, çocuklar, kuşlar içinde Sızlar bir yerlerin Adsız ve kayıp Sızlar, usul-usul, dargın Ve kan tadında bir konca, Damıtır kendini mısralarınca... *** De be aslan karam, De yiğit karam, Hangi kalemin yazısı, Zorlu yazısı, Belanda? Anadan doğma nişan mı, Sütlü barut damgası mı, Bir gece parçası mı kaburgandaki? Kız kakülü, ne hal eylermiş teni, Ellerin, deli hoyrat, Ellerin, susuz, yangın. Ellerin ooooy alarga... *** De be aslan karam, De yiğit karam, Hangi güzelin diş yeri, Mavi diş yeri, Sevdanda? *** Vurmuş, Demirlerin çapraz gölgesi, Alnın galip ve serin. Künyen çizileli kaç yıldız uçtu, Kaç ayva sarardı, kaç kız sevişti, Gelmemiş, kimselerin... *** De be aslan karam, De yiğit karam, Hangi zehirin meltemi, Saran meltemi, Hülyanda? *** Hakikatlı dostun muydu, Can koyduğun ustan mıydı, Bir uyumaz hasmın mıydı, "Ooooof" de bunlar olsun muydu? *** De be aslan karam, De yiğit karam, Hangi kahpenin hançeri, Saklı hançeri, Yaranda?

Anlayamadım Anlayamadım neyi istediğinde saklayıp vermedim Ben senin için akıl almaz ne duygular besledim Ne sevmekten ne de verdiğim sözden Ettiğim yeminden hiç vazgeçmedim *** Anlatamadım sana kendimi kahreden sevgimi Ben senin için dile düşmüş ne şarkılar söyledim Aşkımız için yazdığım bin bir şiirden Çizdiğim resimden vazgeçmedim *** Ama sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin *** Anlatamadım sana kendimi kahreden sevgimi Ben senin için dile düşmüş ne şarkılar söyledim Aşkımız için yazdığım bin bir şiirden Çizdiğim resimden vazgeçmedim *** Ama sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin *** Aşkımın son hanesi Sana ömrümün son çağrısı Dön gel gülüm yok çaresi Deli kalbimin tek ağrısı *** Aşkımın son hanesi Sana ömrümün son çağrısı Dön gel gülüm yok çaresi Deli kalbimin tek ağrısı *** Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin *** Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin *** Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin *** Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin

Bahane Yaktın yıktın, nesin geçtin Bende kaldı, bende kaldı Oyunu bozan bu oyuncu da kim? Bende kaldı, bende kaldı *** Giderken unuttun çok şeyini Bende kaldı, bende kaldı Gel de al onları, atarım şimdi Bende kaldı, bende kaldı *** Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy *** Kedin hasta, ben bakamam ki Bende kaldı, bende kaldı Leylakların da açmaz oldu Bende kaldı, bende kaldı *** Banyodaki bebekli bornozun Bende kaldı, bende kaldı Gel de al, başıma bela oldu Bende kaldı, bende kaldı (of) *** Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy *** Bahane bahane, bunların hepsi bahane Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne Bahane bahane, bunların hepsi bahane Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne *** Unuttuğun bir şeyler varsa eğer bende Sensin o, sensin o, sensin o *** Giderken unuttun anıları Bende kaldı, bende kaldı Zaman alır gider acıları Bende kaldı, bende kaldı *** Masmavi hayallerimiz vardı ya Bende kaldı, bende kaldı Gel de al onları, atarım şimdi Bende kaldı, bende kaldı *** Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy *** Bahane bahane, bunların hepsi bahane Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne Bahane bahane, bunların hepsi bahane Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne *** Unuttuğun bir şeyler varsa eğer bende Sensin o, sensin o, sensin o *** Bahane bahane, bunların hepsi bahane Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne Bahane bahane, bunların hepsi bahane Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne *** Unuttuğun bir şeyler varsa eğer bende Sensin o, sensin o, sensin o

Kal De En derin aşklarda bile yaşanır bu gelgitler Her insanın içindedir bu hırçın dürtüler Bazen bir an olur ki, şaşırırsın olanlara Hiç olmadık yere sürükler bu zamansız öfkeler *** Yalnız kalınca kendinle pişmanlık sarıverir Ama giden çoktan gitmişse, çareler çaresizdir Kal de, hadi kal de, bana kal de, kalayım Bana kal de, hadi gitme de, bana kal de, kalayım *** En derin aşklarda bile yaşanır bu gelgitler Her insanın içindedir bu hırçın dürtüler Bazen bir an olur ki, şaşırırsın olanlara Hiç olmadık yere sürükler bu zamansız öfkeler *** Yalnız kalınca kendinle pişmanlık sarıverir Ama giden çoktan gitmişse, çareler çaresizdir Yalnız kalınca kendinle pişmanlık sarıverir Ama giden çoktan gitmişse, çareler çaresizdir *** Kal de, hadi kal de, bana kal de, kalayım Bana kal de, hadi gitme de, bana kal de, kalayım *** Kal de, hadi kal de

Olmadı Bazen çöküyor üstüme yalnızlığım Dağ gibi geceleri Bilmen gerek mi bilmem amma söylüyorum Yalnızım sen gittin gideli *** Ne oldu, bunlara sebep ne oldu? Kim oldu bunları yıkan üstümüze? Dönülmez yolda mıyız ki ikimiz? Dönemez olduk artık geriye *** Olmadı canım, olmadı Kısaca yerin dolmadı Olmadı gülüm, olmadı Yerini kimse almadı *** Bazen çöküyor üstüme yalnızlığım Dağ gibi geceleri Bilmen gerek mi bilmem amma söylüyorum Yalnızım sen gittin gideli *** Ne oldu, bunlara sebep ne oldu? Kim oldu bunları yıkan üstümüze? Dönülmez yolda mıyız ki ikimiz? Dönemez olduk artık geriye *** Olmadı canım, olmadı Kısaca yerin dolmadı Olmadı gülüm, olmadı Yerini kimse almadı

Sen Gidince Sen gidince ardından duruyor zaman Gecenin keyfine kalsak asırlarca yalnızız Ama ben ite kaka saati, yelkovana akrebi, getiriyorum sabahı Ardından keşkeler içinde boğuluyorum Keşke hatırlatmasaydım saati Keşke biraz daha kal deseydim "Keşke bir kahve daha içer misin?" diye sorsaydım Keşke, keşke *** Sen gidince ardından çaresiz Gitme dur diyemeyen bir aciz Sen gidince ardından hep ağlak bir surat Pencereden dışarı bakan bir serseri *** Sen gidince ardından çaresiz Gitme dur diyemeyen bir aciz Sen gidince ardından savrulmuş bir yürek Gittiğin ana düşman bin pişman bir serseri *** Acı veriyor ardından keşkeler içinde Boğulmak, söylenmemiş sözleri yutmak Ağlamayıp da içinde tutmak Sensizliğin içinde kalmak Acı veriyor

Sevdanın Rengi Sevdanın rengini bulamadım bulamıyorum Bahtımın karasını silmedim silemiyorum Sende kaybettim ben öbür yarımı toz pembe baharı Ateşsiz yanıyor canım cennetten kovulan melek misali *** Aşk adamı inletir dert adamı söyletir Sayende oldum dertli derdindeyim İnsan kendini unutur yandıkça yanar da kor olur Ateşsiz yaktın beni derdindeyim *** Sevdanın rengini bulamadım bulamıyorum Bahtımın karasını silmedim silemiyorum Sende kaybettim ben öbür yarımı toz pembe baharı Ateşsiz yanıyor canım cennetten kovulan melek misali *** Aşk adamı inletir dert adamı söyletir Sayende oldum dertli derdindeyim İnsan kendini unutur yandıkça yanar da kor olur Ateşsiz yaktın beni derdindeyim ** Beni azad et vurayım kendimi derviş misali dağlara Aşkından ozan oldum bülbül misali susmuyor dilim *** Aşk adamı inletir dert adamı söyletir Sayende oldum dertli derdindeyim İnsan kendini unutur yandıkça yanar da kor olur Ateşsiz yaktın beni derdindeyim *** Aşk adamı inletir dert adamı söyletir Sayende oldum dertli derdindeyim İnsan kendini unutur yandıkça yanar da kor olur Ateşsiz yaktın beni derdindeyim

Tomurcuk Bir adam düşün gözü yolda yarı ölü yarı diri bir arafta Acının yurdu yürektir buda bambaşka bi dava Buruşturup attım zannetme Bugünümü dünden beter etme Başımın üstünde yerin var Acıyorsan hiç gelme *** Bir adam düşün böyle sade aşkın peşinde Bir adam düşün böyle ne acılar içinde *** Tomurcuğum saraylımsın kibarımsın gül goncamsın Umutları yaktım senin icin üşüyorsan ısınırsın *** Sokaklarda senden yok bi düşünsen anlarsın Buralarda benden cok bir görsen şaşırırsın Hey le le ley le le ley Hey le le ley le le ley *** Bir resim var cebimde çiçekli elbisenle Sahilde kahvelerde yüzüm acılar içinde Ama ne hallerime ağlıyor buyum ne Oohh ooooooooh ohh ooohhhhhh