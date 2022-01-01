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7/24 Dinle Ses ve Ayrılık

Ses ve Ayrılık Şarkı Sözleri

Ahmed Arif Ses ve Ayrılık şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmed Arif Ses ve Ayrılık şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ses ve Ayrılık sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ahmed Arif

Ahmed Arif

Ses ve Ayrılık

  • Kara

  • Anlayamadım

  • Bahane

  • Canım Remix

  • Kal De

  • Olmadı

  • Sen Gidince

  • Sevdanın Rengi

  • Tomurcuk

  • Yanıma Gel

  • Canım

  • Sen gidince

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