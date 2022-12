Ahmed Arif

Vay kurban Dağlarının, dağlarının ardı Nazlıdır Uçurum kıyısında incecik bir yol Gider dolana – dolana *** Bir hastan vardır, umutsuz Belki Ayşe, belki Elif Endamı kuytuda başak Memesinin, memesinin altında Bir sancı Bir hayın bıçak *** Ölüm bu, Fukara ölümü Geldim, geliyorum demez Ya bir kuşluk vakti, ya akşam üstü Ya da seher, mahmurlukta Bakarsın, olmuş olacak *** Bir hastan vardı umutsuz Hasreti uykularda Hasreti soğuk sularda Gayrı, iki korku çiçeğidir gözleri İki mavi, kocaman korku çiçeği Açar, derin kuyularda *** Dağlarının, dağlarının ardı korkunçtur Hiç akıl edip de düşünen var mı Gün kimin hesabına tutar akşamı Rahmetinden kim demlenir bulutun Hayırlı evlat makina nasıl canavar kesilir Kurdun, karıncanın rızkını veren Toprak nasıl ayartılır Yüz vermez topal öküze Ve almaz koynuna kara sabanı *** Sepetçioğlu'm kömür işçisidir Mavzer değil, kürek tutar Urfalı Nazif Mal, haraç - mezattır Can, pazar - pazar Kırmızı, ak ve esmer Yumuşak ve sert buğdaları Yaratan ellerin sahibidir bu Kör boğaz, nafaka uğruna Haldan düşmüş, tebdil gezer *** Dağlarının, dağlarının ardı Nasıl anlatsam Ağaçsız, kuşsuz, gölgesiz Çırılçıplak *** Vay kurban "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda." Yiğitlik, sen cehennem olsan da bile Fedayı kabul etmektir Cennet yapabilmek için seni Yoksul ve namuslu halka Bu'dur ol hikayet Ol kara sevda *** Seni sevmek Felsefedir kusursuz İmandır, korkunç sabırlı İp'in, kurşun'un rağmına Yürür pervasız ve güzel *** Sıradağları devirir Akan suları çevirir Alır yetimin hakkını Buyurur, kitabınca *** Gün ola, devran döne, umut yetişe Dağlarının, dağlarının ardında Değil öyle yoksulluklar, hasretler Bir tek başak bile dargın kalmayacaktır Bir tek zeytin dalı bile yalnız *** Sıkıysa yağmasın yağmur Sıkıysa uykudan uyanmasın dağ Bu yürek, ne güne vurur Kaçar damarlarından karanlık Kaçar, bir daha dönemez Sunar koynunda yatandan Hem de mutlulukla sunar Beynimizin ışığında yeraltı *** Her mevsim daha genç, daha verimli Sunar, pırıl - pırıl, sebil Ömrünün en güzel aşk hasadını Elimizin hünerinde yeryüzü *** Dolu sofra, gülen anne, gülen çocuklar Bir'e on, bir'e yüz'le akşama gebe Şafakla doğan işgücü Yalanım yok, sözüm erkek sözüdür Ol kitapta böylece yazılıdır Ol sevda, böyledir çünkü