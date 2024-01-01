Aşık-ı Yezdan Şarkı Sözleri
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Ahmed Şahin
Aşık-ı Yezdan
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Aşık-ı Yezdan der Allah Allah
Talib-i irfan der Allah Allah
Allah de ey yar, her zaman her yar
Müştaki didar, der Allah Allah
Zikreyle Aşık, ol vasla layık
Talibi sadık, der Allah Allah
Olma Kuddusi, bu ismi nasi
Hak aşinası der Allah Allah