Bir Muazzam Padişahsın ki Kulundur Cümle Şah Şarkı Sözleri
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Ahmed Şahin
Bir Muazzam Padişahsın ki Kulundur Cümle Şah