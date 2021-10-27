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7/24 Dinle
Ahmed Şahin
Ahmed Şahin
10 Parça | 38:24
Atölyesinde ney dersleri veren ve dînî mûsikîye katkı sunmaya devam eden Ahmed Şahin Gönül Bahçesi, Allah Ya Daim ve Durduk Kapında gibi ilahiler çıkardı. İşte Ahmed Şahin'in dini müziklerini dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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01
Ney ve Kanun Taksimi
Ahmed Şahin
03:02
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02
Zahirde Ömer Fevzi
Ahmed Şahin
04:13
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03
Kaside Düşmüşem Bugün
Ahmed Şahin
05:08
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04
Aşık-ı Yezdan
Ahmed Şahin
00:59
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05
Allah Allah Hu Allah
Ahmed Şahin
02:52
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06
Allah Ya Daim
Ahmed Şahin
04:01
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07
Durduk Kapında
Ahmed Şahin
03:15
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08
Bir Muazzam Padişahsın ki Kulundur Cümle Şah
Ahmed Şahin
06:27
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09
Gönül Bahçesi
Ahmed Şahin
04:11
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10
Ne Feryad Edersin Divane Bülbül
Ahmed Şahin
04:16
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