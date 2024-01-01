Durduk Kapında Şarkı Sözleri
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Ahmed Şahin
Durduk Kapında
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Durduk kapında cümle dervişan
Geldik niyaza sinemiz üryan
Affeyle yârânı Pîr Esmer Sultan
Ene dahilek, sırrı şâh sultan
Allah ya daim Allah ya daim
Ene dahilek pir Abdüsselam
Ene dahilek Pîr Esmer Sultan
Hû medet medet, medet yâ Esmer
Nice lütfun gördüğüm el-Esmer
Niyaza geldim huzur-u şeyhe
Hâlim arz ettim huzur-u Pir’e…
Allah ya daim Allah ya daim
Ene dahilek pir Abdüsselam
Ene dahilek Pîr Esmer Sultan