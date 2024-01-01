Ahmed Şahin

Kaside Düşmüşem Bugün Düşmüşem bugün güzeller şahının sevdasına bakmazam fani cihanın akına karasına Geçti gönlüm masivasından anın şimden geru dalmışam zira o hubun aşkının deryasına Gözüme görünmez oldu hergiz ağyarı anın kılalı bir kez nazar ol çehre-i rahşasına Hüsnüne hayran olan bir ben değilem yalınız verdi hayret Âdem’e hem Âdem’in Havva’sına Bilmeyup ol hayret ile taneyi ekl ettiler emeyup rağbet cinanın nimeti zibasına Gördü Âdem ruy-i Havva’da o hubun hüsnünü gitti elden ihtiyarı bakmadı Me’vasına Hem göründü vech-i Yusuf’tan Zeliha’ya o hub anı mirat eyleyüp düşürdü aşk gavgasına Gösterip Leyla yüzün ben hüsnünü Mecnun’a hem etti aşk ile anın elveda Leyla’sına Çünki ol cezb etti Kuddusi fakirin gönlünü iltifat etmez anın dünyasına ukbasına Medet ya ya sahibel makam

Ağla Halime Kim bilir kaçıncı arayışım bu Benden kaçan mutluluğumu Nerede belli değil *** Kim bilir kaçıncı arayışım bu Kaybettim her bulduğumu Kader bana dost değil *** Ağla ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir şey söyleme *** Ağla ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir şey söyleme *** Yok mu bir soru sormayan Yarını olmayan güneşi doğmayan Bir yolun yolcusuyum dokunma *** Ağla ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir şey söyleme *** Ağla ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir şey söyleme *** Sanki bir yangın içinde Külleri savrulan, yakılan, yıkılan dünyamda Artık bir yer yok sana *** Ağla ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir şey söyleme *** Ağla ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir şey söyleme

Bana Geri Ver Seneler önce rastladım sana Hayatımda senle ilk defa Aşık oldum uçarcasına Bana söz verdin o akşamın sonunda *** Sana inandım bir dua gibi Sana bağlandım bir çocuk gibi Nasıl aldandım yalan sözlerine Sen beni benle tek bıraktın *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış gülen günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Uçurumlarda bir dal gibiyim Sokaklarda yalnız biriyim Nasıl aldandım yalan sözlerine Sen beni benle tek bıraktın *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış gülen günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver

Bırakın Seviyorum çok görmeyin ne olur bırakın seviyorum çok görmeyin ne olur bırakın seviyorum *** dünyalar sizin olsun ben onu seviyorum dünyalar sizin olsun ben onu istiyorum *** razıyım ağlatsa da naz edip yalvartsa da dertten derde atsa da ben onu seviyorum ben onu seviyorum ben onu seviyorum ben onu özlüyorum *** bu ilk tattığım aşktı bütün ömrüm boyunca bu ilk tattığım aşktı bütün ömrüm boyunca *** belki o da seviyor beni kendi huyunca belki o da seviyor beni kendi huyunca *** razıyım ağlatsa da naz edip yalvartsa da dertten derde atsa da ben onu seviyorum ben onu özlüyorum ben onu istiyorum ben onu seviyorum *** ben onu seviyorum

Bitmeyen Çile Önce tuttun elimden Sonra neden bıraktın? Önce tuttun elimden Sonra neden bıraktın? *** Yıllanmış şarap gibi ah Yaktın içimi yaktın Yıllanmış şarap gibi ah Yaktın içimi yaktın *** Ecel kapımı çalsa Yine kalbimde sensin Ecel kapımı çalsa Yine kalbimde sensin *** Hem aşkımsın sevgilim ah Hem bitmeyen çilemsin Hem aşkımsın sevgilim ah Hem bitmeyen çilemsin *** Öyle günler yaşadım Hem el öptüm hem etek Dudağım yanar diye ah Su içtim üfleyerek Dudağım yanar diye ah Su içtim üfleyerek *** Ecel kapımı çalsa Yine kalbimde sensin Ecel kapımı çalsa Yine kalbimde sensin *** Hem aşkımsın sevgilim ah Hem bitmeyen çilemsin Hem aşkımsın sevgilim ah Hem bitmeyen çilemsin

Kıyamam Sana Sen ağlama ben olurum üzülen Sevgi dolu bakışından ezilen Gözlerinden yağmur gibi süzülen Tek bir damla gözyaşına kıyamam *** Her geçen gün sana özlem duyarım Ben aşkını ibadetim sayarım Şunu bil ki hayatıma kıyarım Tek bir damla gözyaşına kıyamam Şunu bil ki hayatıma kıyarım Tek bir damla gözyaşına kıyamam *** Git diyorsan hayatından giderim Buymuş derim alın yazım kaderim İnan sana bin kez yemin ederim Tek bir damla gözyaşına kıyamam *** Her geçen gün sana özlem duyarım Ben aşkını ibadetim sayarım Şunu bil ki hayatıma kıyarım Tek bir damla gözyaşına kıyamam Şunu bil ki hayatıma kıyarım Tek bir damla gözyaşına kıyamam Tek bir damla gözyaşına kıyamam

Rüyalar Rüyalara daldım senin için Hatıralar topladım bir suru Kapılar odalar açtım yavaşça Ne yaptıysam kapatamadım *** Rüyalara daldım senin için Seni aradım her yerde Tuhaf bir telaş vardı üstümde Kaybettim sandım seni *** Rüyalar rüyalar ah bu rüyalar Geceler bitmez sensiz rüyalar Aklımı çeler ah koynuma girer Kokunda yandığım sensiz rüyalar Şeytana uyar koynuma girer Canına yandığım sensiz rüyalar

Sana Aşkımı Anlatabilsem Sana aşkımı anlatabilsem Sende hak verirdin sevgilim bana Sana aşkımı anlatabilsem Sende hak verirdin sevgilim bana *** Kader seni benden ayrı düşürdü Senden ayrılması ölümdür bana Kader seni benden ayrı düşürdü Senden ayrılması ölümdür bana *** Yalan yalan aşk yalan sevmek yalan Acı bir ıstıraptır aşktan hatıra kalan Yalan yalan aşk yalan dünya yalan Gözlerimin yaşıdır bana arkadaş olan

Yalnızlık Benim Eski Sevgilim Bitmez dedin her şey bitti Gitmez dedin herkesin gittiği gibi Sen vefasız rüzgarlar gibi Esip geçme yanımdan Sen yalancı yağmurlar gibi Süzülme yanaklarımdan Demiştim sana Bak şimdi *** Sen gittin gideli gözlerim uzaklara dalıyor Alıp başını çekip gitmeni aklım almıyor Yine o dar, o karanlık, o soğuk sokaklar beni bekliyor Senin çıktığın kapıdan yalnızlık geliyor *** Yalnızlık benim eski sevgilim Yalnızlık benim en vefalı yarim Ben onu kimler için terk ettim O beni bırakmıyor

Hayırsızım Dün gece çok bekledim sabaha kadar Seni çok özlemiştim canıma kadar İnan seni çok seviyorum seviyorum Seveceğim ölene kadar Canım sana ben ölüyorum ölüyorum Öleceğim işte bu kadar Günahımsın sevabımsın Kalp hırsızım hayırsızımsın İnan seni çok seviyorum seveceğim Seveceğim ölene kadar Canım sana ben ölüyorum ölüyorum Öleceğim işte bu kadar

Kaç Gece Kaç gece sürerse böyle Kaç gece daha Beklerim seni söyle kaç defa Kimseye sakın verme böyle bir ceza Bir kere buldum bu aşkı zorlama Boş yere yeminler edip kandırma kendini Söyle çok iyi mi oldu Kaç kere yeminler edip bozduysam tövbemi Bu senin suçun oldu Gel unuttum ben olanları Sende unut yaşayanlar Allah affeder hataları Bende artık huzur kalmamıştı