Ahmed Şahin

Ne Feryad Edersin Divane Bülbül Ne feryad edersin divane bülbül Ne feryad edersin divane bülbül Senin bu feryadın anam gülşene kalsın Senin bu feryadın anam gülşene kalsın Bu dünyada eremezsen murada Bu dünyada eremezsen murada Huzuru mahşere anam divana kalsın Huzuru mahşere anam divana kalsın Nesin methedeyim bir kaşı kare Nesin methedeyim bir kaşı kare Şu sineme açtı anam onulmaz yare Şu sineme açtı anam onulmaz yare Dünya tabip gelse derdime çare Dünya tabip gelse derdime çare Derdimin dermanı anam lokmana kalsın Derdimin dermanı anam lokmana kalsın

Buralardan Giderim Sayılı gün çabuk geçer geçerdi nasıl olsa Çabuk dönerim demiştin üstüne basa basa Aylar geçti senden bir haber alamadım Unut dedin kalbime olmadı unutamadım *** Tadı yok eskisi gibi huzur da vermiyor Sevdiğim sokaklar tanıdık gelmiyor *** Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan Buralardan çeker giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan *** Sayılı gün çabuk geçer geçerdi nasıl olsa Çabuk dönerim demiştin üstüne basa basa Aylar geçti senden bir haber alamadım Unut dedin kalbime olmadı unutamadım *** Tadı yok eskisi gibi huzur da vermiyor Sevdiğim sokaklar tanıdık gelmiyor *** Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan Buralardan çeker giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan *** Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan Buralardan çeker giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan

Gümbür Gümbür Geceler sor beni bak sana neler anlatacak Yürü hadi yavrum yürü boyuna posuna kim bakacak Mecalim hiç yok benim sensizliği kavrayacak Zamanı da yok hiç bu gönül sana ağıtlar mı yakacak *** E hadi git ona buna sor beni sana sayfa sayfa yazdıracak Ağladım ama anladım artık bu iş olmayacak Yaşadığım tüm şeyleri herkes sana sızdıracak Çatır çatır çatlayacaksın ahın vallahi tutacak *** Yarınlara bakıp ağlayacak değilim tarzım değil biliyorum Oturupta sızlanacak değilim Deli gibi severim gitmeyi de bilirim *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Geceler sor beni bak sana neler anlatacak Yürü hadi yavrum yürü boyuna posuna kim bakacak Mecalim hiç yok benim sensizliği kavrayacak Zamanı da yok hiç bu gönül sana ağıtlar mı yakacak *** E hadi git ona buna sor beni sana sayfa sayfa yazdıracak Ağladım ama anladım artık bu iş olmayacak Yaşadığım tüm şeyleri herkes sana sızdıracak Çatır çatır çatlayacaksın ahın vallahi tutacak *** Yarınlara bakıp ağlayacak değilim tarzım değil biliyorum Oturupta sızlanacak değilim Deli gibi severim gitmeyi de bilirim *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür

Görmemişim Duymamışım Akşamları efkar basar Seni hatırlarım her gülüşte Gözlerimde hala yüzün Gitmedi olmuyor işte sende *** Şimdi hangi yoldan gideyim Bir ışık tut Allah'ım duy sesimi Artık çok geç bir ümit daha yok Evlendi yar bu diyardan gitti *** Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim *** Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim canım duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim *** Akşamları efkar basar Seni hatırlarım her gülüşte Gözlerimde hala yüzün Gitmedi olmuyor istesem de *** Şimdi hangi yoldan gideyim Bir ışık tut Allah'ım duy sesimi Artık çok geç bir ümit daha yok Evlendi yar bu diyardan gitti *** Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim *** Görmemişim canım duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Of görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim

Ben Aslında Konuşuyorsun hançerin kalbime usul usul saplanıyor Üstelik taştan ağır sözler sarf ediyorsun *** Ben aslında ne kadar hırpalandım kalbim sıkışıyor Dünya senin umrunda değil gülüyorsun *** Yeter artık acı bana Bir gün senin de gelecek başına Şeytan mısın melek misin? Karar ver Allah aşkına Dönüyorum şaşkına *** Ne al yanaktan vazgeçerim Nede öpülesi bal dudaktan Ruhumu, kalbimi al fark etmez Vazgeçmem senin olmaktan yar

Para Yok Bu ara kendime gelemiyorum İşe güce aklımı veremiyorum İpin ucu kaçtı, bulamıyorum An geliyor çıldırıyorum *** Aşk hayatım çok karışık Ama kalbim buna önceden alışık Benim için hâlâ bir ışık Var mı acaba bilemiyorum *** Adam olamadık, bir tutunamadık Yolu bulamadık da kaybolduk Zaman çabuk geçti yakalayamadık Eş dost hepsi yalan oldu *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Bu ara kendime gelemiyorum İşe güce aklımı veremiyorum İpin ucu kaçtı, bulamıyorum An geliyor çıldırıyorum *** Aşk hayatım çok karışık Ama kalbim buna önceden alışık Benim için hâlâ bir ışık Var mı acaba bilemiyorum *** Adam olamadık, bir tutunamadık Yolu bulamadık da kaybolduk Zaman çabuk geçti yakalayamadık Eş dost hepsi yalan oldu *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun Şans yok