Ben Böyle Aşk Görmedim Şarkı Sözleri
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Ahmed Şahin
Ben Böyle Aşk Görmedim
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La İlahe İllallah La İlahe İllallah
La İlahe İllallah La İlahe İllallah
La İlahe İllallah Allah Allah İlllallah
La İlahe İllallah Allah Allah İlllallah
****
Zahir’de Ömer Fevzi Batın’daki Ulu yâr
Ayet ile hadis var evliyanın veçhine
La İlahe İllallah La İlahe İllallah
La İlahe İllallah La İlahe İllallah
La İlahe İllallah Allah Allah İlllallah
La İlahe İllallah Allah Allah İlllallah
****
Saf gönülle bakanlar Allah’ı hatırlarlar
Vâris-ül Enbiyâ’dır Esseyyid Ömer Fevzi
La İlahe İllallah La İlahe İllallah
La İlahe İllallah La İlahe İllallah
La İlahe İllallah Allah Allah İlllallah
La İlahe İllallah Allah Allah İlllallah
****
Derviş Mehmed Faik’im dedi hürmetim bâki
Derviş Mehmed Faik’im dedi hürmetim bâki
La İlahe İllallah La İlahe İllallah
La İlahe İllallah La İlahe İllallah
La İlahe İllallah Allah Allah İlllallah
La İlahe İllallah Allah Allah İlllallah
-
Aşk beklemez
Ertelenmez
Dar vakitlerde
Ölür büyümez
***
Alışmak yok
Karışmak yok
Kavga edersek
Darılmak yok
***
Kendini al gel
Gömleğini kazaklarını
Kitaplarını al gel
Gel bu defa gel evime
Gel aşka gel
***
Misafir ol gel bana
Börekler açarım sana
Param pulum yok ama
Kalbim vuruktur sana
***
Misafir ol gel bana
Börekler açarım sana
Param pulum yok ama
Kalbim vuruktur sana
***
Aşk beklemez
Aşk beklemez
Ertelenmez
Dar vakitlerde
Ölür büyümez
***
Alışmak yok
Karışmak yok
Kavga edersek
Darılmak yok
***
Kendini al gel
Gömleğini kazaklarını
Kitaplarını al gel
Gel bu defa gel evime
Gel aşka gel
***
Misafir ol gel bana
Börekler açarım sana
Param pulum yok ama
Kalbim vuruktur sana
***
Misafir ol gel bana
Börekler açarım sana
Param pulum yok ama
Kalbim vuruktur sana
***
Aşk beklemez
***
Misafir ol gel bana
Börekler açarım sana
Param pulum yok ama
Kalbim vuruktur sana
***
Misafir ol gel bana
Börekler açarım sana
Param pulum yok ama
Kalbim vuruktur sana
***
Aşk beklemez
-
Havada aşk havası var
Kanadı kırık kuş yarası var
Bana küsmüş gidiyor gibi
Benden uzak bir edası var
Acep nedendir
***
Korkma aşktan ölmez insan
Korkma ölmez aşktan insan
Korkma aşktan ölmez insan
Korkma ölmez aşktan insan
Korkma aşktan ölmez insan
Korkma ölmez aşktan insan
***
Ben böyle aşk görmedim
Ben sebepsiz sevmedim
Uyma ellerin tuzaklarına
Atma beni uzaklarına
***
Ben böyle aşk görmedim
Ben sebepsiz sevmedim
Uyma ellerin tuzaklarına
Atma beni uzaklarına
***
Eyvah eyvah eyvah eyvah
Eyvah eyvah eyvah eyvah
Eyvah eyvah eyvah eyvah
Aman gecenin leylindeyim
Bir ezan sesi böler uykumu
Sinende eller yatar
Ben asıl bunun derdindeyim
***
Ben böyle aşk görmedim
Ben sebepsiz sevmedim
Uyma ellerin tuzaklarına
Atma beni uzaklarına
***
Ben böyle aşk görmedim
Ben sebepsiz sevmedim
Uyma ellerin tuzaklarına
Atma beni uzaklarına
***
Ben böyle aşk görmedim
Ben sebepsiz sevmedim
Uyma ellerin tuzaklarına
Atma beni uzaklarına
-
Dillere düşeceğiz seninle ille de biz düşecek
Taze bahar dalları gibi çiçeklenecek
Tadım tuzum olacaksın benim tadım tuzum olacak
Yatağıma gireceksin benim ille de sen yatacak
***
Seni, seni en çok seni
Bir tek seni severim hani
***
Kör olayım yâr
Sürünürüm yâr
Her daim yâr
Billahi
***
Kör olayım yâr
Sürünürüm yâr
Her daim yâr
Billahi
***
Bir gemi alacak bizi buralardan bir daha dönmeyecek
Her yere gideceğiz seninle ille de biz gidecek
Uzak ya da yakın oluruz bazen ah ne fark edecek
Tuz kadar severiz biz hani buna kim son verecek?
***
Seni, seni en çok seni
Bir tek seni severim hani
***
Kör olayım yâr
Sürünürüm yâr
Her daim yâr
Billahi
***
Kör olayım yâr
Sürünürüm yâr
Her daim yâr
Billahi
***
Kör olayım yâr
Sürünürüm yâr
Her daim yâr
Billahi
***
Kör olayım yâr
Sürünürüm yâr
Her daim yâr
Billahi
***
Kör olayım yâr
Sürünürüm yâr
Her daim yâr
Billahi
***
Kör olayım yâr
Sürünürüm yâr
Her daim yâr
Billahi
-
Günlerdir kapımı, kimseler çalmıyor
Göğsümden içeri, yokluğun sızıyor
Bir demlik çayım var
Tütünüm de geçiyor
Bir demlik çayım var
Tütünüm de geçiyor
***
Duvarlara yazdığım, her cümle ağlıyor
Evlerin ışıkları, tek tek sönüyor
Bu ev bu nağmeler peşimi bırakmıyor
Bu ev bu nağmeler peşimi bırakmıyor
***
Geceler kara tren, geceler
Yüklüyor bana seni, geceler
Bende bir resmin var, yüzüme bakmıyor
Bende bir resmin var, yüzüme bakmıyor
***
Kollarım seni ister
Geceler yine seni
Ne baharın tadı var, ne de yazın sevgili
Bir demlik günüm var, ömrüm de geçiyor
Bir demlik günüm var, ömrüm de geçiyor
***
Hiç mi aslı yok bunun?
Bu asılsız yüzlerin
Dudağımdan geçtin
Gözlerin yakmıyor
Vazgeçsen olmuyor, ölsen olmuyor
Vazgeçsen olmuyor, ölsen olmuyor
***
Geceler kara tren, geceler
Yüklüyor bana seni, geceler
Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor
Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor
***
Geceler kara tren, geceler
Yüklüyor bana seni, geceler
Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor
Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor
Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor
Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor
***
Geceler kara tren, geceler
Geceler kara tren, geceler
Geceler kara tren, geceler
Geceler kara tren, geceler
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