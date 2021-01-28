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Ahmet Aybar
Ahmet Aybar
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Ahmet Aybar Şarkıları
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01
Mümtehine Suresi 6-13
(6. ila 13. ayetler)
Ahmet Aybar
16:00
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02
Mücâdele Suresi 7-13
(7. ila 13. ayetler)
Ahmet Aybar
14:24
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03
Ahzâb Suresi 49-52
(49. ila 52. ayetler)
Ahmet Aybar
10:48
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04
Ahzâb Suresi 53-58
(53. ila 58. ayetler)
Ahmet Aybar
11:08
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05
Bakara Suresi 178-182
(178. ila 182. ayetler)
Ahmet Aybar
07:41
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