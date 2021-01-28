×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Ahmet Aybar

Ahmet Aybar

Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

Daha Fazla

En Çok Dinlenen Ahmet Aybar Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mümtehine Suresi 6-13 (6. ila 13. ayetler)

Ahmet Aybar 16:00
02

Mücâdele Suresi 7-13 (7. ila 13. ayetler)

Ahmet Aybar 14:24
03

Ahzâb Suresi 49-52 (49. ila 52. ayetler)

Ahmet Aybar 10:48
04

Ahzâb Suresi 53-58 (53. ila 58. ayetler)

Ahmet Aybar 11:08
05

Bakara Suresi 178-182 (178. ila 182. ayetler)

Ahmet Aybar 07:41

...

KAPAT
**
Tüm Şarkılar

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x