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7/24 Dinle Beklenen Şarkılar

Beklenen Şarkılar Şarkı Sözleri

Ahmet Cemal Beklenen Şarkılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Cemal Beklenen Şarkılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beklenen Şarkılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ahmet Cemal

Ahmet Cemal

Beklenen Şarkılar

  • Avuçlarımda Hala

  • Seninle Bir Sonbahar

  • O Ağacın Altı

  • Nihavent Taksim

  • Beklenen Şarkı

  • Maksadım Birazcık

  • Kürdilihicazkar Taksim

  • Geçmesin Günümüz

  • Ayrılsakta Beraberiz

  • Kapat Şu Pencereyi

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