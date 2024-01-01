Ahmet Cemal

-
Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz
Hep el ele vererek hayaller kurduğumuz
Kimi üzgün, kimi gün neşeyle dolduğumuz
O ağacın altını şimdi anıyor musun?
O ağacın altını şimdi anıyor musun?
O güzel günler için bilmem, bilmem, bilmem
Bilmem yanıyor musun? Bilmem yanıyor musun?
Attığımız tarih de çizdiğimiz o kalp de
Silinmemiş, duruyor hepsi yerli yerinde
Ben şarkılar söylerdim yatarken dizlerimde
O ağacın altını şimdi anıyor musun?
O ağacın altını şimdi anıyor musun?
O güzel günler içim bilmem, bilmem, bilmem
Bilmem yanıyor musun? Bilmem yanıyor musun?
-
Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık
Sanki birbirimizi yıllarca aramıştık
Düşmeden el diline mesut günler yaşadık
Yabancı olduk şimdi yazık birbirimize
İstersen gel dönelim eski günlerimize
Yabancı olduk şimdi yazık birbirimize
İstersen gel dönelim eski günlerimize
Bazı gün ben küserdim, darılırdın bazı sen
Barıştırırdı bizi alnıma konan busen
Ayrıldık ayrılalı ne haldeyim bir bilsen
Yabancı olduk şimdi yazık birbirimize
İstersen gel dönelim eski günlerimize
Yabancı olduk şimdi yazık birbirimize
İstersen gel dönelim eski günlerimize
-
-
Gözlerinin içine başka hayal girmesin
Gözlerinin içine başka hayal girmesin
Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin
Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin
İstersen yum gözlerini
Tıpkı düşünür gibi
Benden evvel başkası
Bakıp seni görmesin
Benden evvel başkası
Bakıp seni görmesin
Kıskanırdım seni ben
Kendi gözümden bile
Nasıl verirdim seni
Bir gün yabancı ele
Sana gelen yollarda
Daima beni bekle
Benden evvel başkası
Seni görüp sevmesin
Benden evvel başkası
Seni görüp sevmesin
-
Maksadım birazcık yine naz yapmaktı
Gidiyorum diyip seni yalvartmaktı
Maksadım birazcık yine naz yapmaktı
Gidiyorum diyip seni yalvartmaktı
Bize oldu olan, darıldık hiç yoktan
Seni bilmem amma, ben pişmanım çoktan
Bize oldu olan, darıldık hiç yoktan
Seni bilmem amma, ben pişmanım çoktan
Gitme dön diyesin istiyordum yine
İnadın tuttu da çağırmadın bile
Gitme dön diyesin istiyordum yine
İnadın tuttu da çağırmadın bile
Bize oldu olan, darıldık hiç yoktan
Seni bilmem amma, ben pişmanım çoktan
Bize oldu olan, darıldık hiç yoktan
Seni bilmem amma, ben pişmanım çoktan
Çağırsan dönerim sevinerek sana
İstemem dargınlık inan gülüm bana
Çağırsan dönerim sevinerek sana
İstemem dargınlık inan gülüm bana
Bize oldu olan, darıldık hiç yoktan
Seni bilmem amma, ben pişmanım çoktan
Bize oldu olan, darıldık hiç yoktan
Seni bilmem amma, ben pişmanım çoktan
Bize oldu olan, darıldık hiç yoktan
Seni bilmem amma, ben pişmanım çoktan
-
-
Avuçlarımda hala sıcaklığın, sıcaklığın
Sıcaklığın var inan
Avuçlarımda hala sıcaklığın, sıcaklığın
Sıcaklığın var inan
Unuttum dese dilim yalan, yalan
Yalan billahi yalan
Unuttum dese dilim yalan, yalan
Yalan billahi yalan
Hasretindir içimde hep alev, hep alev
Hep alev, alev yanan
Hasretindir içimde hep alev, hep alev
Hep alev, alev yanan
Unuttum dese dilim yalan, yalan
Yalan billahi yalan
Unuttum dese dilim yalan, yalan
Yalan billahi yalan
Vallahi yalan
-
Geçmesin günümüz, sevgilim yasla
O güzel başını göğsüme yasla
Geçmesin günümüz, sevgilim yasla
O güzel başını göğsüme yasla
Birleşebilir mi ah, aşk ihtirasla
O güzel başını göğsüme yasla
Birleşebilir mi ah, aşk ihtirasla
O güzel başını göğsüme yasla
Ela gözlerinde menevişler var
Kor gibi dudaklar ve kızıl saçlar
Ela gözlerinde menevişler var
Kor gibi dudaklar ve kızıl saçlar
Okşasam doyamam ah, ta fecre kadar
O güzel başını göğsüme yasla
Okşasam doyamam ah, ta fecre kadar
O güzel başını göğsüme yasla
-
Ne o bensiz edebilir
Ne temelli gidebilir
Ne o bensiz edebilir
Ne temelli gidebilir
Ben de öyle bunu bilir
Sade gözden ırağız biz
Alev alev çerağız biz
Ayrılsak da beraberiz
Ayrılsak da beraberiz
Gün olur ne arar sorar
Gizlenir de beni sınar
Gün olur ne arar sorar
Gizlenir de beni sınar
Bilirim ki içi yanar
Sade gözden ırağız biz
Alev alev çerağız biz
Ayrılsak da beraberiz
Ayrılsak da beraberiz
Bazı günler hep naz eder
Hem küser hem niyaz eder
Bazı günler hep naz eder
Hem küser hem niyaz eder
Sanırsın sahiden gider
Sade gözden ırağız biz
Alev alev çerağız biz
Ayrılsakta beraberiz
Ayrılsakta beraberiz
-
Kapat şu pencereyi aşkımız gizli kalsın
Kapat şu pencereyi aşkımız gizli kalsın
Bizi kimse görmesin saatler sessiz çalsın
Bizi kimse görmesin saatler sessiz çalsın
Sızmasın dışarıya sesin rengin bakışın
Sesin rengin bakışın
Bizi kimse görmesin saatler sessiz çalsın
Bizi kimse görmesin saatler sessiz çalsın
Kapat şu pencereyi aşkımız gizli kalsın