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Ahmet Ebul Kasımi
Ahmet Ebul Kasımi
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Ahmet Ebul Kasımi Şarkıları
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01
Mutaffifîn Suresi
Mutaffifîn Suresi
Ahmet Ebul Kasımi
14:10
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02
Târık Suresi
Târık Suresi
Ahmet Ebul Kasımi
05:28
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03
İnşikâk Suresi
İnşikâk Suresi
Ahmet Ebul Kasımi
07:18
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04
İnfitâr Suresi
İnfitâr Suresi
Ahmet Ebul Kasımi
06:57
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05
A'lâ Suresi
A'lâ Suresi
Ahmet Ebul Kasımi
06:16
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