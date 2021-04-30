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7/24 Dinle Ahmet Ebul Kasımi

Ahmet Ebul Kasımi

Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

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En Çok Dinlenen Ahmet Ebul Kasımi Şarkıları

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01

Mutaffifîn Suresi Mutaffifîn Suresi

Ahmet Ebul Kasımi 14:10
02

Târık Suresi Târık Suresi

Ahmet Ebul Kasımi 05:28
03

İnşikâk Suresi İnşikâk Suresi

Ahmet Ebul Kasımi 07:18
04

İnfitâr Suresi İnfitâr Suresi

Ahmet Ebul Kasımi 06:57
05

A'lâ Suresi A'lâ Suresi

Ahmet Ebul Kasımi 06:16

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