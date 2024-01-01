Ahmet Enes

Az Çok Şarkı Sözleri
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Yendin mi zalim nefsini
Benim için bir aşk besledin mi
Yalana, dolana alışan o gönlüne
Gerçekleri anlatabildin mi
Gördün mü nankör beşeri
Bu aymazlığa katlanabildin mi
Sen kendini bildin bileli
Hiç böyle bi' film izledin mi
Ben çok zor bilirim, zor çok, zoru görüp de katlanabilmek
Çok tükendin, çok yok, çoklukta yoklukla can vermek
Tok değildin, tok, zor açlıkta tokluk hayal etmek
Günler bilirim az çok, çokluk yokluk hep imtihan demek
Sevdin mi fani yarini
Onu elinle ellere verdin mi
Sen kim ben kim biz kimiz ki
Hiç akıl, sır erdirebildin mi