Ahmet Enes

Yendin mi zalim nefsini Benim için bir aşk besledin mi Yalana, dolana alışan o gönlüne Gerçekleri anlatabildin mi Gördün mü nankör beşeri Bu aymazlığa katlanabildin mi Sen kendini bildin bileli Hiç böyle bi' film izledin mi Ben çok zor bilirim, zor çok, zoru görüp de katlanabilmek Çok tükendin, çok yok, çoklukta yoklukla can vermek Tok değildin, tok, zor açlıkta tokluk hayal etmek Günler bilirim az çok, çokluk yokluk hep imtihan demek Sevdin mi fani yarini Onu elinle ellere verdin mi Sen kim ben kim biz kimiz ki Hiç akıl, sır erdirebildin mi