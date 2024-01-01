Ahval Şarkı Sözleri
Ahmet Enes Ahval şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Enes Ahval şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ahval sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Benim İçin Bitti Bu Masal
Senin İçin Daha Ne Kadar Sürer Bilmem
Sende Vazgeç
Geriye Kalan
Bir Avuç Yalan
Seni Üzmek Değildi Niyetim
Öyle Olsa Çoktan Çekip Gitmez Miydim
Ama Bu Sondu Artık
Enkazlardan Sağ Çıkmaz Insan
Ele Geçirme Beni
Bırak Bitsin
Bırak Yalan Değil Mi Zaten Her Şey
Bir Avuç Yalan
Bu Mavi Gökyüzü
Bu Uçan Martılar
Bu Hayallerim, Şarkılarım, Aşklarım Değil Mi Yalan
Içim Acıyor, Çok Acıyor
Bilemezsin
Oysa Neler Istedik, Neler Bekledik Değil Mi
Bu Hayattan
Biz Yetmedik, Yetemedik Diyemezsin
Koskoca Haneme Bile Sığmıyor Bazen Insan
Seni Üzmek Değildi Niyetim
Öyle Olsa Çoktan Çekip Gitmez Miydim
Ama Bu Sondu Artık
Enkazlardan Sağ Çıkmaz Insan
Ele Geçirme Beni
Bırak Bitsin
Bırak Yalan Değil Mi Zaten Her Şey
Bir Avuç Yalan
Bu Mavi Gökyüzü
Bu Uçan Martılar
Bu Hayallerim, Şarkılarım, Aşklarım Değil Mi Yalan
Içim Acıyor, Çok Acıyor
Bilemezsin
Oysa Neler Istedik, Neler Bekledik Değil Mi
Bu Hayattan
Biz Yetmedik, Yetemedik Diyemezsin
Koskoca Haneme Bile Sığmıyor Bazen Insan
Elveda Dağ Çiçeğim
Elveda Çocukluğum
Elveda Dağ Çiçeğim
Elveda Suskunluğum.
-
hani fani bu hayat ümit bağlayamam
olmadı diye oturup ağlayamam
gönlü geniş olan sükutu öğrensin
sevgimi yok yere ele bağlayamam
gelir mi diye hayallere sığınamam...
kemale eren kendinden versin
sevdim, kaç kere bilemem
yaşadım, yok inkar edemem
bıktım, senle baş edemem ben
zaman öyle de geçiyor
hayat böyle de bitiyor
ama umudum cennetten
ben dalkavuk olanı hizaya getiremem
sorma bana ben görünmezi göremem
merak eden kendine yönelsin
boş yere kimseyi oyalayıp üzemem
geçici şeylere heves edip üzülemem
fikrim, hevesimi alt etsin
sevdim, kaç kere bilemem
yaşadım, yok inkar edemem
bıktım, senle baş edemem ben
zaman öyle de geçiyor
hayat böyle de bitiyor
aman umudum cennetten
ben gözü görmeyene resim gösteremem
değerimi bilmeze değeri öğretemem
o önce, e haddini öğrensin
biten sevgiye imrenip özenemem
boş sözü duyup düstur edinemem
eden, kendine ah etsin
bildim lakin söylemem
gördüm ama izah edemem
dünya, senle baş edemem ben
zaman öyle de geçecek
hayat böyle de bitecek
e bitsin, umudum cennetten
sevdim, kaç kere bilemem
yaşadım, yok inkar edemem
bıktım, senle baş edemem ben
zaman öyle de geçiyor
hayat böyle de bitiyor
ama umudum cennetten
-
-
şimdi çocukluğumla kıyaslayınca umudumu
farkettim ki çokça azalmış
kalbim bu yalancı dünyanın ve de insanlarının
yalan tavırlarına çoktan alışmış
belki bende onun parçası oldum
gidilen yoldan dönemez oldum
taşların altına elimi koyamaz oldum
yada umutlar yeşermişti gözlerim körelmişti
bu yüzden onları da seçemez oldum.
yaraları tuzla, acıyla sardım ben
belki bu sabrın inancı madenden
bulamadım aklıma göre bir havva ben
ve yine başa döndüm hep bu kalbim yüzünden
ah kalbim sus artık sus başıma bela açtın
aklım bana yetmezken onu da yaktın
ah kalbim geç kaldın geç şimdi bir günahkarsın
seni bu garip halinle kim ne yapsın
yaraları tuzla, acıyla sardım ben
belki bu sabrın inancı madenden
bulamadım aklıma göre bir havva ben
ve yine başa döndüm hep bu kalbim yüzünden
-
Gelmem mi diyorsun?
Sevmem mi diyorsun?
Sen bilirsin sevgilim
Durmaz sanıyorsun
Hiç sonu gelmez mi diyorsun?
Bu dünya boş sevgilim!
Gel kurtar kalbini
Temizle benliğini
Hadi geç kalıyorsun
Zaman gelip geçince
Fırsat elden gidince
Pişman oluyorsun
Ben dünden beri razıyım
Beni kölen yap sesim çıkmaz ki
Yitirilen umutları
Tekrar yaşatmak mümkün olmaz ki
Bak yaz gelmiş yüzüne
Sanki bülbül konmuş sesine
Ben bayıldım Allah’ım (cc)
Üç kuruşluk dünyada
Hem dün, hem bugün, hem yarında
Sen varsın
Bak yaz gelmiş yüzüne
Sanki bülbül konmuş sesine
Ben bayıldım Allah’ım (cc)
Üç kuruşluk dünyada
Hem dün, hem bugün, hem yarında
Sen varsın
Ben dünden beri razıyım
Beni kölen yap sesim çıkmaz ki
Yitirilen umutları
Tekrar yaşatmak mümkün olmaz ki
Bak yaz gelmiş yüzüne
Sanki bülbül konmuş sesine
Ben bayıldım Allah’ım (cc)
Üç kuruşluk dünyada
Hem dün, hem bugün, hem yarında
Sen varsın.
-
bir kadın sevdim ama
vazgeçtim çoktan ondan
gülüşleri yalanmış
en az sevgisi kadar
bu aşkın hatırası
kalmasa da elimde
kor bir bıçak olurum
yaramsa hep içimde
gittiği günden beri
kendime sorup durdum
madem terk edecekti
neden beni uyuttu?
üstüme basa basa
çekip gitti yanımdan
hiç acımıyor artık
eskisi kadar yaram
kalbimdeki yerini
gözümde değerini
ona verdiklerimi
anlayamadı gitti
tuzaktı aşkı bana
dermandı varlığıma
ama bu ask karmasa
sevdiğime elveda
-
-
-
-